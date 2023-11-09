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9 ноября, 23:53

Ротенберг на вопрос о системе: «Это провокация? Давайте проверим на профессионализм каждого журналиста»

Руслан Минаев
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг вступил в полемику с журналистом во время пресс-конференции после матча с «Трактором» (4:3 ОТ) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

В фанатском секторе петербургского клуба на короткий промежуток времени был развернут баннер с надписью: «Система не работает». Позже его сняли, сообщил журналист «СЭ» Алексей Шевченко.

Во время общения с прессой Ротенберга спросили работает ли система, на что специалист ответил: «Это провокационный вопрос? Вы что имеете ввиду? Давайте разберем. Как вы считаете? Что вы имеете ввиду? Система обороны? Система средней зоны? Система игры в атаке?» — уточнил Ротенберг.

— Вы часто употребляете фразу «наша система». Вот фанаты, наверное, тоже имели ввиду эту систему.

— Я не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни, спасибо большое. Вы из Питера? — ответил главный тренер СКА.

Отвечая на следующий вопрос Ротенберг вернулся к вопросу о системе, добавив:

«Вот если вы не профессиональный журналист и не понимаете слово «система». «Система» — это подготовка команды, тактика команды, сколько моментов команда создает в зоне атаки. Давайте разберем по деталям и проверим на профессионализм каждого журналиста, который позволяет себе необоснованные высказывания в адрес команды. Надо поддерживать ребят. Мы команду в обиду не дадим. Меня критикуйте сколько хотите, команду не трогайте. Моя просьба», — сказал тренер СКА.

Команда Романа Ротенберга набрала 28 очков в 27 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: Youtube-канал СКА
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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