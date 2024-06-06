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Сегодня, 08:00

Ротенберг назвал требл «Зенита» личным примером для себя и СКА

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» поздравил «Зенит» с треблом в сезоне-2023/24.

«Огромная работа была проделана, очень серьезный результат и это пример для всех, как нужно стремиться к победам. Очень тяжелый сезон, было очень непросто, я знаю лично. Общался с Семаком много, со всей семьей «Зенита». Был очень тяжелый сезон, но это пример, что можно в любой ситуации добиться победы. Это пример для меня лично, для СКА, для нас, для всех, в любой ситуации добиваться побед», — сказал Ротенберг «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.

«Зенит» в заключительном туре РПЛ обыграл «Ростов» (2:1) и сумел в шестой раз подряд стать чемпионом России. Также команда Сергея Семака выиграла FONBET Кубок России, победив «Балтику» (2:1) в суперфинале турнира, и стала обладателем Суперкубка страны.

ФК Зенит
ХК СКА
Роман Ротенберг
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