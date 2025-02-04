Ротенберг — журналисту после 3:8 от «Ак Барса»: «Игроки СКА «плавили» тренера? Никто никого не «плавит»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопросы о своем будущем после крупного поражения от «Ак Барса» (3:8) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Игроки «плавили» главного тренера? Когда было четыре победы подряд, как-то не очень «плавили», — начал Ротенберг.

— Роман, вас невозможно «сплавить», потому что СКА и вы — это как Ленин и Маркс.

— Я не буду отвечать на провокационный вопрос. В нашей команде никогда никто никого не «плавит». И не будет «плавить», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

Казанцы забросили шесть шайб в ворота соперника в первом периоде. «Ак Барс» прервал 4-матчевую победную серию СКА.

Команда Анвара Гатиятулина набрала 70 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. Команда Романа Ротенберга с 65 очками — на 6-й строчке «Запада».