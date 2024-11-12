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Сегодня, 04:27

Ротенберг не считает удаление Кузнецова причиной поражения СКА от «Авангарда»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об удалении нападающего Евгения Кузнецова после поражения в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:2). Омская команда забросила свою победную шайбу именно после удаления 32-летнего форварда.

«Если вы посмотрите весь матч, там удалялся не только Кузнецов. Нельзя искать виноватых, обвиняя кого-то одного. Нам надо улучшить командную дисциплину, и это касается всех. Это касается всего: выполнения игрового задания, дисциплины смен. Как только мы все будем играть на команду — мы победим», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

СКА потерпел 5-е поражение кряду и с 32 очками располагается на 3-й строчке турнирной таблицы Западной конференции.

Источник: Официальный сайт ХК СКА
Хоккей
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ХК СКА
Роман Ротенберг

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