Ротенберг объяснил 32-минутный штраф Бардакова: «Сила в правде. Народ все видит»

2 ноября, 23:49
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал удаление нападающего Захара Бардакова в матче с «Авангардом» (3:5) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
В третьем периоде 22-летний россиянин получил 32 минуты штрафа и был удален до конца игры за оскорбление судей.
«Бардаков завелся почему? Потому что на нем было чистейшее удаление. Такие вещи недопустимы в хоккее. Нужно честно играть.
Сила в правде! Будем работать. Народ все видит. Народ не обманешь», — сказал Ротенберг после игры.
Ротенберг о драке Вербы и Зинченко: «Это беспредел! Могла быть смерть на льду, в КХЛ нет правил!»