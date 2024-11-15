Ротенберг объяснил отсутствие Толчинского в составе СКА на матч с «Ак Барсом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал отсутствие нападающего Сергея Толчинского в составе на матч FONBET чемпионата КХЛ против «Ак Барса.

— У нас идет конкуренция, у нас соревновательный дух. Сегодня — так, а завтра посмотрим, — сказал Ротенберг.

— Почему не играет Бардаков?

— В матче в Новосибирске он столкнулся с нашим игроком, получил травму. И он, и Никита Зайцев отправились в Санкт-Петербург для восстановления.

СКА на выезде сыграет с «Ак Барсом» в пятницу, 15 ноября. Начало — в 19.00 по московскому времени.