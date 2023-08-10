Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:19

Ротенберг объяснил, почему не сможет сыграть в КХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после Чемпионата ФХР 3х3 — Лига Ставок Sochi XHL высказался о возможности сыграть в КХЛ.

42-летний специалист сыграл в составе СКА на турнире.

«Чтобы сыграть в КХЛ, нужно на год все бросить, бросить работу. Я не могу это делать и не хочу. Наши ребята проходят три месяца подготовки только к этому сезону. А так они тренируются весь год. Это очень серьезные вопросы, к которым нужно относиться без шуток. В жизни бывает всякое. Никогда не говори никогда. Чтобы играть в КХЛ, нужно несколько лет подготовки. Либо все, либо ничего. Если хочешь играть в хоккей, нужно бросить все остальное. К сожалению, на сегодняшний день есть другие задачи. Я должен быть полезен там, где сейчас полезен. Сегодня смог помочь команде выиграть — и слава Богу. Также постараюсь как главный тренер помогать команде выигрывать и вносить свой вклад в победу», — сказал Ротенберг.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
2
Обсудить
Читайте также
Норманн хочет разорвать контракты с «Ростовом» и «Динамо»
Украина требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
Последние минуты найденной мертвой школьницы с Урала попали на видео
В Екатеринбурге пересмотрят дело о нападении на школьника в шапке с буквой Z
Microsoft перестанет продлевать лицензии клиентов в России после 30 сентября
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • Ilya Gudman

    Где ты полезен то клоун , кому ?))) Вот уйди ты сейчас из команды 99 ть из 100та болельщиков СКА выдохнут с облегчением , недоразумение ты блатное )) Полезен он , вот Нарцис то самовлюблённый , Дзюба отдыхает

    10.08.2023

    • Ротенберг назвал предварительную дату прощального матча экс-форварда СКА Кетова

    Ротенберг высказался о датах переезда СКА на новую арену