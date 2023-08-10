Ротенберг объяснил, почему не сможет сыграть в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после Чемпионата ФХР 3х3 — Лига Ставок Sochi XHL высказался о возможности сыграть в КХЛ.

42-летний специалист сыграл в составе СКА на турнире.

«Чтобы сыграть в КХЛ, нужно на год все бросить, бросить работу. Я не могу это делать и не хочу. Наши ребята проходят три месяца подготовки только к этому сезону. А так они тренируются весь год. Это очень серьезные вопросы, к которым нужно относиться без шуток. В жизни бывает всякое. Никогда не говори никогда. Чтобы играть в КХЛ, нужно несколько лет подготовки. Либо все, либо ничего. Если хочешь играть в хоккей, нужно бросить все остальное. К сожалению, на сегодняшний день есть другие задачи. Я должен быть полезен там, где сейчас полезен. Сегодня смог помочь команде выиграть — и слава Богу. Также постараюсь как главный тренер помогать команде выигрывать и вносить свой вклад в победу», — сказал Ротенберг.