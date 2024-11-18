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Сегодня, 14:13

Ротенберг объяснил, почему не стал профессиональным хоккеистом

Главный тренер СКА Роман Ротенберг
Главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото Global Look Press
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, почему не стал профессиональным хоккеистом.

«Я стремился стать хоккеистом, да. Здесь не то, что даже мое личное решение, здесь как-то все-таки мама так выстраивала, что без оценок, без сдачи экзаменов меня, в принципе, она не выпускала вообще на матчи», — рассказал Ротенберг в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

По словам главного тренера СКА, его просто не отпускали, если он не сдавал экзамен.

«Меня закрывали дома. Ну, когда был маленький еще, когда мне было лет 15», — добавил Ротенберг.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг. Роман Ротенберг: биография главного тренера СКА

Ротенберг в 2019 году окончил тренерскую школу в омском СибГУФК. В сезоне-2020/21 на протяжении семи матчей он исполнял обязанности главного тренера, заменяя заболевшего ковидом Валерия Брагина.

С января 2022 года Ротенберг является главным тренером СКА. В 2023 году армейцы под досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента.

Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
ХК СКА
Роман Ротенберг

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