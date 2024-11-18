Ротенберг объяснил, почему не стал профессиональным хоккеистом

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, почему не стал профессиональным хоккеистом.

«Я стремился стать хоккеистом, да. Здесь не то, что даже мое личное решение, здесь как-то все-таки мама так выстраивала, что без оценок, без сдачи экзаменов меня, в принципе, она не выпускала вообще на матчи», — рассказал Ротенберг в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

По словам главного тренера СКА, его просто не отпускали, если он не сдавал экзамен.

«Меня закрывали дома. Ну, когда был маленький еще, когда мне было лет 15», — добавил Ротенберг.

Ротенберг в 2019 году окончил тренерскую школу в омском СибГУФК. В сезоне-2020/21 на протяжении семи матчей он исполнял обязанности главного тренера, заменяя заболевшего ковидом Валерия Брагина.

С января 2022 года Ротенберг является главным тренером СКА. В 2023 году армейцы под досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента.