Ротенберг объяснил, почему не стал профессиональным хоккеистом

Сегодня, 14:13
Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, почему не стал профессиональным хоккеистом.
«Я стремился стать хоккеистом, да. Здесь не то, что даже мое личное решение, здесь как-то все-таки мама так выстраивала, что без оценок, без сдачи экзаменов меня, в принципе, она не выпускала вообще на матчи», — рассказал Ротенберг в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
По словам главного тренера СКА, его просто не отпускали, если он не сдавал экзамен.
«Меня закрывали дома. Ну, когда был маленький еще, когда мне было лет 15», — добавил Ротенберг.
Ротенберг в 2019 году окончил тренерскую школу в омском СибГУФК. В сезоне-2020/21 на протяжении семи матчей он исполнял обязанности главного тренера, заменяя заболевшего ковидом Валерия Брагина.
С января 2022 года Ротенберг является главным тренером СКА. В 2023 году армейцы под досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента.