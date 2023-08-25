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25 августа, 23:19

Ротенберг объяснил, почему он пошел смотреть хоккей к болельщикам после удаления до конца матча

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, почему он смотрел третий период матча предсезонного турнира имени Пучкова против «Сибири» (6:3) на трибуне после удаления до конца игры за оскорбление судей и неспортивное поведение.

«Бывает, что все идет не по нашему сценарию, но в этом и есть прелесть хоккея. Это же не театральное представление. Я почувствовал, что для победы нужно объединиться с болельщиками. А внизу мне просто запретили стоять. Я решил пойти на трибуну, как обычный болельщик. Мы все были, как одна семья, и мы выиграли эту игру. Получили много позитивных эмоций. Завтра всех ждем на игру и рассчитываем, что каждый сможет на ней заняться своим делом», — сказал Ротенберг.

Ротенберг эмоционально отреагировал на эпизод с травмой нападающего Захара Бардакова. Главный тренер СКА нецензурно обратился к тренерскому штабу «Сибири» и выскочил на лед. За это специалист был удален с тренерской скамьи до конца матча.

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК СКА
Роман Ротенберг
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