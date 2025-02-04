Ротенберг объяснил разгромное поражение СКА от «Ак Барса» травмой вратаря

Главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал причину поражения команды от «Ак Барса» в матче FONBET Чемпионата КХЛ (3:8).

«Если вы заметили, у нас вратарь получил травму. Мы с ним поговорили, сначала у него не так сильно болела нога, потом он почувствовал острую боль, поэтому, думаю, это повлияло на первые три шайбы. Хочу поблагодарить ребят, они бились до конца. С учетом того, что у нас много травм, я считаю, наши хоккеисты совершили подвиг, выиграв четыре матча подряд. Могли и сегодня выиграть, но сказалась травма вратаря», — сказал Ротенберг в прямом эфире после матча.

СКА с 65 очками после 52 игр располагается на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч питерцы проведут 6 февраля на выезде против «Витязя».