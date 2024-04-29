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Сегодня, 13:36

Ротенберг: «Мы общаемся с Мичковым о разных вариантах продолжения карьеры»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал будущее форварда Матвея Мичкова в питерском клубе. Специалист подчеркнул, что не хочет, чтобы хоккеист играл в клубе АХЛ.

— Хуснутдинов, Коваленко вовремя уехали? Эти ребята, которые дебютировали в лиге.

— Время покажет. Каждого не буду комментировать. Хочу сказать, что Панарин и Капризов уехали готовыми игроками. Нужно ехать играть в лидерах в лучшем клубе. В этом есть смысл. А играть где-то там даже в «Сан-Хосе», который проигрывает 99 процентом матчей сезона, наверное, в этом нет большого спортивного смысла.

Мы общаемся с Матвеем о разных вариантах продолжения карьеры. Посмотрим. Главное, чтобы даже если он уедет когда-то туда, чтобы не играл в АХЛ и не ездил в автобусе по Мексике.

Ротенберг также порассуждал о возможном приглашении игроков из НХЛ в команду Россия-25.

— Мы общаемся с игроками. Там же логистические вопросы. Многие ребята живут там, даже в Россию в принципе вообще не возвращаются. Они там живут. Так как они находятся там, они не могут принять участие в матчах в Казахстане, Омске, Тульской области, Минске.

— Но в принципе возможно, что в будущем они могут появится?

— Всегда, да. Всегда берем лучших.

— Москва два года не видела матчей сборных...

— Мы смотрим на популяризацию хоккея в целом. Благодарность всем губернаторам, которые берут часть расходов на себя. Это серьезное партнерство.

Матвей Мичков
Роман Ротенберг
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