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Сегодня, 22:54

Ротенберг: «Отличная игра, мы были обязаны победить»

Ротенберг оценил игру СКА в матче с московским «Динамо»
Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:3 Б).

«Боевая игра, интересный хоккей, полные трибуны — огромная благодарность болельщикам, приятно было играть. Хорошее начало с нашей стороны, потом соперник добавил, нам пришлось перестраиваться, были травмы во время игры. Ребята — молодцы, выполнили установку. Отличная игра, мы были обязаны победить. Работаем дальше, совсем скоро следующая игра — разберем ошибки и будем улучшать нашу игру», — цитирует Ротенберга пресс-служба официального сайта КХЛ.

СКА одержал 22-ю победу в сезоне КХЛ-2022/23. Команда лидирует в турнирной таблице Запада с 45 очками в 24 матчах.

«Динамо» расположилось на третьей позиции, имея в активе 32 очка.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/28/504539.html
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