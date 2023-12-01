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1 декабря, 23:52

Ротенберг: «СКА не имел права проигрывать в День хоккея. Ребята вытащили матч с «Витязем» на характере»

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:2 ОТ).

«Ожидали тяжелой игры. В предыдущих матчах потратили много эмоций. В этом плане ребятам было непросто. Было видно, что эмоционально они выхолощены. Но потом нашли ключ к победе — это самое главное. Мы не имели права проигрывать в День хоккея. Пользуясь случаем, хочу всех поздравить с праздником. Такой хоккей нам нужен. Огромная благодарность всем ребятам — вытащили на характере. «Витязь» — сильная, обученная команда. Мы все прекрасно понимаем, что это система Боба Хартли — те же схемы, та же модель игры. Соперник сегодня сыграл здорово — благодарность им. Нас — с победой. Работаем дальше. Для нас самая важная следующая игра», — приводит пресс-служба петербургского клуба слова тренера.

СКА одержал 10-ю победу подряд. Команда Ротенберга набрала 46 очков в 36 играх и поднялась на 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 31 очками после 38 матчей идет на 9-й строчке.

3 декабря СКА сыграет на выезде с «Металлургом». «Витязь» 5-го числа дома встретится с «Салаватом Юлаевым».

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-vitiaz-priess-konfierientsiia-9/
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Роман Ротенберг
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