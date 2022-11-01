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Сегодня, 10:35

Ротенберг оценил положение Знарка в «Ак Барсе»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил ситуацию в «Ак Барсе».

Команда из Казани, которую возглавляет Олег Знарок, потерпела 9 поражений в последних 11 матчах.

— Переживаете за Олега Знарка как за тренера и друга?

— Интересный вопрос. Да, мы с ним многое прошли. Я очень уважаю его как своего наставника. Поздравил его с Днем тренера. Не знаю, что у них там происходит. Нам самим не нужно расслабляться, концентрироваться на своей работе. Пока мы еще не разбирали игру «Ак Барса», сделаем это ближе к матчу, — сказал Ротенберг.

СКА встретится с «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 17 ноября в Казани.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
Олег Знарок
Роман Ротенберг
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