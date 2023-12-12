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Сегодня, 15:53

Ротенберг — о ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ: «Это нужно для популяризации хоккея»

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об участии игроков команды в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

За сборную Дивизиона Боброва приняли участие три хоккеиста петербургского клуба: вратарь Никита Серебряков, защитник Александр Никишин и форвард Владимир Алистров. Их команда заняла третье место.

«В прошлом году мы, команда «бобров», выиграли Матч звезд. В Челябинске было очень хорошо. Могу только поблагодарить всех, кто организовывает такие матчи. Все наши игроки вернулись, сейчас у нас будет сборная, первый сбор в этом сезоне», — приводит «Спорт День за Днем» слова Ротенберга.

Также он поделился впечатлениями от антуража звездного уик-энда.

«Знаете, я сам в свое время организовывал Матчи звезд. На всю жизнь запомню первый Матч звезд на Красной площади. Много ярких воспоминаний. Отлично, что такие матчи проходят, все на очень высоком уровне. Это очень нужно для популяризации хоккея», — добавил тренер.

Матч звезд КХЛ проходил с 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге. Победу одержал дивизион Харламова, который в финале обыграл дивизион Тарасова (8:7 Б).

На Матче звезд 2023 года был установлен рекорд посещаемости. Второй день шоу в Санкт-Петербурге (10 декабря) посетили 20 384 зрителя. Предыдущее достижение было установлено накануне, 9 декабря, — 19 682 болельщика в первый день звездного уик-энда.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/rotenberg-o-matche-zvezd-na-ska-arene-eto-nuzhno-dlya-populyarizatsii-khokkeya
Хоккей
КХЛ
Роман Ротенберг
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