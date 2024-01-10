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10 января, 23:44

Ротенберг остался доволен работой судей в матче СКА — «Витязь»

Алина Савинова
Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился впечатлениями от победы в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Витязем». Петербуржцы обыграли подмосковную команду со счетом 4:0.

«Целостная игра, содержание и структура игры. Ребята сегодня молодцы, выполнили все, что мы просили, и то, что мы вчера тренировали. Очень важно тренироваться, когда на это есть возможность, потому что очень много игр, бывает, где-то детали упускаем, но сегодня в целом выполнили установку. Хочу отметить высокий уровень профессионализма всех, кто был на льду (игроков, судей), все отработали на 100%, это важная для нас победа», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

СКА набрал 66 очков в 49 играх и находится на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» проиграл четвертый матч подряд и занимает 10-е место с 36 очками.

12 января клуб из Санкт-Петербурга на выезде сыграет против «Спартака». Начало матча — в 19.30 по московскому времени. «Витязь» 14-го числа отправится в гости к «Локомотиву». Игра начнется в 17.00 по мск.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/01/10/525945.html
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК СКА
Роман Ротенберг
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