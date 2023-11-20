Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

20 ноября, 23:06

Ротенберг о 2:1 в матче с ЦСКА: «Не буду комментировал судейство, будем побеждать в меньшинстве»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Давно дома не играли. Ребята молодцы сегодня, от души благодарю всю команду. Особенно за игру в меньшинстве. Мы сегодня практически всю игру провели в меньшинстве. Не буду комментировать судейство. Ну, будем побеждать в меньшинстве. Ребята поймали все на себя, играли самоотверженно. Но можем играть еще лучше. Будем добавлять. Стараемся внедрять свои тактические фишки, о которых мы не будем никому рассказывать на этом этапе сезона», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

Это вторая победа питерских армейцев над московскими в этом сезоне — в октябре СКА обыграл ЦСКА со счетом 3:2.

СКА набрал 38 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала 6-ю победу подряд. ЦСКА с 36 очками располагается на 5-м месте «Запада».

КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
2
Обсудить
Читайте также
Генменеджер «Миннесоты»: «Игра Капризова вызывает беспокойство»
Билялетдинов заявил, что российские футболисты никому не нужны в Европе
Посол Израиля в РФ указал на отсутствие уверенности в исполнении обещаний ХАМАС
В РАН назвали разрушительными последствия евромайдана на Украине
Количество погибших в результате отравления метадоном в Астрахани выросло до 4
Небензя отметил замедление искоренения бедности в мире из-за политики Запада
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Федоров: «Хорошо двигали шайбу, но реализация была заторможена»

Никишин заявил, что у СКА была уверенность в победе