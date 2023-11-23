Ротенберг отметил Семака и «Зенит» после победы над «Спартаком»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Забили в меньшинстве, значит можем и так выигрывать. Главное найти путь к победе. Сильный соперник, они создали нам сложности. Будем играть лучше, есть над чем работать. Сегодня с нами Семак, с нами «Зенит», поэтому вместе побеждаем. «Зенит» вперед!» — сказал Ротенберг в послематчевом интервью, которое опубликовано на сайте КХЛ.

Ранее сообщалось, что Семак и игроки «Зенита» посетили матч СКА против «Спартака». Главный тренер «Зенита» зашел в раздевалку армейцев после победы.

СКА с 40 очками занимает пятое место в Западной конференции КХЛ после 33 матчей. «Спартак» (49 очков) после 35 игр продолжает лидировать на «Западе».