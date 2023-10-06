Ротенберг отметил высокий уровень хоккея в матче СКА — ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с ЦСКА (3:2) в рамках регулярного ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Хочу отметить сильного соперника. Здорово, когда команды показывают хоккей такого высокого уровня. Если бы у нас было больше таких матчей — мы бы двигались вперед. В такой конкуренции ребята развиваются. Уровень хоккея очень высокий, он ни в чем не отстает от НХЛ. Мы всегда рады играть против ЦСКА — это сильная команда с сильным тренерским штабом. Сегодня наши ребята выполнили установку. Второй гол — это рикошет от нашего защитника. Мы знаем, что ЦСКА так играет — они много набрасывают на ворота, на пятак, там важно правильно сыграть. Первая шайба — это наша ошибка, которая привела к взятию ворот. Надо убрать такие ошибки. Сыграли хорошо, но можем намного лучше. Работаем дальше», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.

СКА с 14 очками поднялся на седьмое место в Западной конференции. ЦСКА (15 очков) идет шестым.

В следующем матче ЦСКА встретится с «Сочи», а СКА сыграет с «Куньлунем». Обе игры пройдут 9 октября.