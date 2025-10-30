Ротенберг о попадании в тройку самых эффективных тренеров КХЛ: «Это честь и мотивация работать дальше!»

30 октября, 19:49
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание в тройку самых эффективных тренеров в истории КХЛ.
— Вы попали в тройку самых эффективных тренеров в истории КХЛ. Как вы к этому относитесь?
— Это командная работа. Хочется поблагодарить всех ребят, игроков, персонал, кто с нами выигрывал эти матчи. Каждая игра — это отдельная жизнь, где нужно сделать многое для победы. Этот процент побед имеем мы, именно команда — значит, правильно готовились к матчам, делали все возможное. Конечно, всегда хочется сделать еще лучше. Но для меня большая честь находиться среди великих тренеров, кто достиг успехов. Это мотивация работать дальше. Каждая победа достается потом и кровью, это заслуга тех ребят, кто принимал шайбы на себя, кто действовал в меньшинстве, кто получал травмы. А мы, как тренеры, стремимся передать игрокам все лучшее. Это место — заслуга всей команды.
— Всего 0,6 процента отделяют вас от Вячеслава Быкова.
— Это мотивация работать дальше — находиться рядом с великими игроками сборной СССР... Имею честь общаться с великой тройка Быков-Хомутов-Каменский, это все благодаря совместной работе. Когда мы со СКА выиграли Кубок Гагарина в 2015-м, я был генеральным менеджером, а Вячеслав Быков был тренером. Имел честь близко работать с Вячеславом Аркадьевичем, который является одним из сильнейших игроков нашего хоккея. Так же он многого достиг и как тренер. Вячеславу Быкову — только уважение и благодарность! Находиться в списке — это честь и мотивация работать дальше на благо сборной России, развивать детей, — сказал Ротенберг «СЭ».
Согласно рейтингу «Матч ТВ», Ротенберг набрал 68,3 процента и занимает третье место в списке самых эффективных тренеров. На первом месте Игорь Никитин (69,6 процента), второй — Вячеслав Быков (68,9 процента).
В начале июня 2025-го Ротенберг покинул пост главного тренера СКА. 44-летний специалист возглавлял команду с 2022 года.
1 июля московское «Динамо» объявило, что Ротенберг вошел в состав совета директоров клуба. Он также является главным тренером сборной «России 25».
31.10.2025
Грег Хаус
Не понимаем - почему Рома не первый?
31.10.2025
oiv1vio
Вот цитата с сайта: «Матч ТВ» изучил статистику всех главных тренеров за историю КХЛ, сравнив процент набранных очков в матчах лиги с учетом плей?офф. При этом в список входят специалисты, проведшие в КХЛ как минимум один полный сезон. В рейтинге были учтены все тренеры, работавшие в этом чемпионате КХЛ и проведший полный сезон в лиге, а также специалисты, которые выигрывали Кубок Гагарина или имеют большой процент набранных очков."
31.10.2025
Apachi7096
Это какой-то позор... Папкина принцесса получила очередную награду за то, что он есть у папы.
31.10.2025
Пан Юзеф
Может, в связи с бойкотом потребуем переголосования?
30.10.2025
Gordon
Браво! :)))))
30.10.2025
Gordon
У меня проблема... Я тоже не осознаю... В связи с чем объявляю беспощадный бойкот самому себе!!!
30.10.2025
804alex
Роме надо учится у друга своего отца, как побеждать в рейтингах у нас в стране.
30.10.2025
Женек10
когда ты несколько сезонов руководишь самым богатым клубом лиги, под который пишутся правила, и которому слегка благоволят судьи - удивительно что не первый
30.10.2025
Sergey Sparker
Рейтинг МАТЧ ТВ это что за зверь такой? В чем измеряется эффективность? Предлагаю сделать единицей эффективности "Роттенберг". Один Роттенберг это место в восмерке конференции. 2 Роттенберга - выход в следуюющий этап, и т.д.
30.10.2025
Телевизор посмотрел
И пусть канают!)
30.10.2025
Пан Юзеф
Сердце у голосующих есть, 90%, я уверен, голосовало за Романа Борисовича. Это у Матч-ТВ нет чести и совести. Там думают, мы в это поверим. Там думают, мы это проглотим. Но нет. Не поверим и не проглотим. Мы будем отстаивать честное имя Романа Борисовича. Бойкот, да!
30.10.2025
Телевизор посмотрел
Нет сердца у голосующих Матч-ТВ! Надо обьявить бойкот каналу, который не осознает величие Романа Борисыча!
30.10.2025
Пан Юзеф
Пшепрашем, пан, не в КХЛ, а на Матч-ТВ. КХЛ голосует полностью за Романа Борисовича. Но негодяи с Матч-ТВ накручивают рейтинг Никитину и Быкову.
30.10.2025
Симон Вирсаладзе
Матч ТВ известная сосущая организация (видимо, по примеру своей экс-начальницы Тины)
30.10.2025
hottie
Согласен. Как это Роман Борисыч не на 1м месте. Уж не иногенты ли там сидят в КХЛ, которые задвигают народного тренера.
30.10.2025
36
При них тырнета не было
30.10.2025
36
2024-25 СКА 68 28 7 3 2 4 24 236-205 82(13 место)
30.10.2025
Slim Tallers
Как Адамчик висюльки коллекционирует,так и Ротенберг звания . Дайте ему уже сразу "Самый,самый".
30.10.2025
Пан Юзеф
Ну так чему удивляться? Он более талантлив. Тарасов и Боумэн вообще работали в тепличных условиях. Роман Борисович побеждает вопреки козням завистников и злопыхателей.
30.10.2025
36
На Матч ТВ,Роман Борисыч обошел бы и Тарасова и Боумена
30.10.2025
Пан Юзеф
Не крест, пан 36, а плюс.
30.10.2025
Скиталец
Фигасе:scream::rofl: А этот тренирушко, что выйграл чели?! Убивал СКА это точно)) Знарок, Билялетдинов, Фёдоров и другие бравшие кубок они чёли баскетболистов тренировали?:rofl::rofl: Что за дичь? Жуть какая-то.
30.10.2025
36
Хоть здесь Динамо с тренером угадало
30.10.2025
spartsmen
можно и нужно было во множественном числе написать :grin:
30.10.2025
36
Сижу,не пью уже с утра Назавтра будут выбора Я должен быть предельно трезв Чтобы в графу поставить крест
30.10.2025
Пан Юзеф
Вы ведь за Романа Борисовича голосовали?
30.10.2025
36
— На следующих выборах я уже за гречку голосовать не буду. — А за что будешь? — Пока не знаю, но хочется что-то мясное.
30.10.2025
36
Ждем такого голосования в НХЛ.Там можно и за победу побороться
30.10.2025
AZ
Там в вопросе точно было "эффективных", а не "дефективных"?)))
30.10.2025
ГрИН
Ротенберг позор России(((
30.10.2025
Gordon
"Каждая победа" - это особенно прекрасно:))))))))
30.10.2025
Gordon
Зело интересно, кто придумал формулу, по которой Ромка такое место занял :))))))))) Выше Знарка и Билялетдинова например:)))))
30.10.2025
vvg1908
Там в списке тренеры, которые выигрывали ОИ,ЧМ и кубки (разные), а тут Уважаемый Роман Борисович.....
30.10.2025
Артемон Доберманов
Поднимите мне рейтинг....(голосом Вия)
30.10.2025
Пан Юзеф
Абсолютно лживый рейтинг. Роман Борисович - №1. При честном голосовании он не мог уступить Быкову и Никитину, которых вообще никто не знает. Накрутки очевидные со стороны Матч-ТВ.
30.10.2025
spartsmen
Кто? Этот? В 0,6% от Быкова? Должен был ваще на 146% обойти...
30.10.2025