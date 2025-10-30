Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

30 октября, 19:49

Ротенберг о попадании в тройку самых эффективных тренеров КХЛ: «Это честь и мотивация работать дальше!»

Артем Бухаев
Корреспондент

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание в тройку самых эффективных тренеров в истории КХЛ.

— Вы попали в тройку самых эффективных тренеров в истории КХЛ. Как вы к этому относитесь?

— Это командная работа. Хочется поблагодарить всех ребят, игроков, персонал, кто с нами выигрывал эти матчи. Каждая игра — это отдельная жизнь, где нужно сделать многое для победы. Этот процент побед имеем мы, именно команда — значит, правильно готовились к матчам, делали все возможное. Конечно, всегда хочется сделать еще лучше. Но для меня большая честь находиться среди великих тренеров, кто достиг успехов. Это мотивация работать дальше. Каждая победа достается потом и кровью, это заслуга тех ребят, кто принимал шайбы на себя, кто действовал в меньшинстве, кто получал травмы. А мы, как тренеры, стремимся передать игрокам все лучшее. Это место — заслуга всей команды.

— Всего 0,6 процента отделяют вас от Вячеслава Быкова.

— Это мотивация работать дальше — находиться рядом с великими игроками сборной СССР... Имею честь общаться с великой тройка Быков-Хомутов-Каменский, это все благодаря совместной работе. Когда мы со СКА выиграли Кубок Гагарина в 2015-м, я был генеральным менеджером, а Вячеслав Быков был тренером. Имел честь близко работать с Вячеславом Аркадьевичем, который является одним из сильнейших игроков нашего хоккея. Так же он многого достиг и как тренер. Вячеславу Быкову — только уважение и благодарность! Находиться в списке — это честь и мотивация работать дальше на благо сборной России, развивать детей, — сказал Ротенберг «СЭ».

Согласно рейтингу «Матч ТВ», Ротенберг набрал 68,3 процента и занимает третье место в списке самых эффективных тренеров. На первом месте Игорь Никитин (69,6 процента), второй — Вячеслав Быков (68,9 процента).

В начале июня 2025-го Ротенберг покинул пост главного тренера СКА. 44-летний специалист возглавлял команду с 2022 года.

1 июля московское «Динамо» объявило, что Ротенберг вошел в состав совета директоров клуба. Он также является главным тренером сборной «России 25».

37

  • андр

    Теперь редакцию хоккея СЭ ждет ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ!

    31.10.2025

  • Грег Хаус

    Не понимаем - почему Рома не первый?

    31.10.2025

  • oiv1vio

    Вот цитата с сайта: «Матч ТВ» изучил статистику всех главных тренеров за историю КХЛ, сравнив процент набранных очков в матчах лиги с учетом плей?офф. При этом в список входят специалисты, проведшие в КХЛ как минимум один полный сезон. В рейтинге были учтены все тренеры, работавшие в этом чемпионате КХЛ и проведший полный сезон в лиге, а также специалисты, которые выигрывали Кубок Гагарина или имеют большой процент набранных очков."

    31.10.2025

  • Apachi7096

    Это какой-то позор... Папкина принцесса получила очередную награду за то, что он есть у папы.

    31.10.2025

  • Пан Юзеф

    Может, в связи с бойкотом потребуем переголосования?

    30.10.2025

  • Gordon

    Браво! :)))))

    30.10.2025

  • Gordon

    У меня проблема... Я тоже не осознаю... В связи с чем объявляю беспощадный бойкот самому себе!!!

    30.10.2025

  • 804alex

    Роме надо учится у друга своего отца, как побеждать в рейтингах у нас в стране.

    30.10.2025

  • Женек10

    когда ты несколько сезонов руководишь самым богатым клубом лиги, под который пишутся правила, и которому слегка благоволят судьи - удивительно что не первый

    30.10.2025

  • Sergey Sparker

    Рейтинг МАТЧ ТВ это что за зверь такой? В чем измеряется эффективность? Предлагаю сделать единицей эффективности "Роттенберг". Один Роттенберг это место в восмерке конференции. 2 Роттенберга - выход в следуюющий этап, и т.д.

    30.10.2025

  • Телевизор посмотрел

    И пусть канают!)

    30.10.2025

  • Пан Юзеф

    Сердце у голосующих есть, 90%, я уверен, голосовало за Романа Борисовича. Это у Матч-ТВ нет чести и совести. Там думают, мы в это поверим. Там думают, мы это проглотим. Но нет. Не поверим и не проглотим. Мы будем отстаивать честное имя Романа Борисовича. Бойкот, да!

    30.10.2025

  • Телевизор посмотрел

    Нет сердца у голосующих Матч-ТВ! Надо обьявить бойкот каналу, который не осознает величие Романа Борисыча!

    30.10.2025

  • Пан Юзеф

    Пшепрашем, пан, не в КХЛ, а на Матч-ТВ. КХЛ голосует полностью за Романа Борисовича. Но негодяи с Матч-ТВ накручивают рейтинг Никитину и Быкову.

    30.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Матч ТВ известная сосущая организация (видимо, по примеру своей экс-начальницы Тины)

    30.10.2025

  • hottie

    Согласен. Как это Роман Борисыч не на 1м месте. Уж не иногенты ли там сидят в КХЛ, которые задвигают народного тренера.

    30.10.2025

  • 36

    При них тырнета не было

    30.10.2025

  • 36

    2024-25 СКА 68 28 7 3 2 4 24 236-205 82(13 место)

    30.10.2025

  • Slim Tallers

    Как Адамчик висюльки коллекционирует,так и Ротенберг звания . Дайте ему уже сразу "Самый,самый".

    30.10.2025

  • Пан Юзеф

    Ну так чему удивляться? Он более талантлив. Тарасов и Боумэн вообще работали в тепличных условиях. Роман Борисович побеждает вопреки козням завистников и злопыхателей.

    30.10.2025

  • 36

    На Матч ТВ,Роман Борисыч обошел бы и Тарасова и Боумена

    30.10.2025

  • Пан Юзеф

    Не крест, пан 36, а плюс.

    30.10.2025

  • Скиталец

    Фигасе:scream::rofl: А этот тренирушко, что выйграл чели?! Убивал СКА это точно)) Знарок, Билялетдинов, Фёдоров и другие бравшие кубок они чёли баскетболистов тренировали?:rofl::rofl: Что за дичь? Жуть какая-то.

    30.10.2025

  • 36

    Хоть здесь Динамо с тренером угадало

    30.10.2025

  • spartsmen

    можно и нужно было во множественном числе написать :grin:

    30.10.2025

  • 36

    Сижу,не пью уже с утра Назавтра будут выбора Я должен быть предельно трезв Чтобы в графу поставить крест

    30.10.2025

  • Пан Юзеф

    Вы ведь за Романа Борисовича голосовали?

    30.10.2025

  • 36

    — На следующих выборах я уже за гречку голосовать не буду. — А за что будешь? — Пока не знаю, но хочется что-то мясное.

    30.10.2025

  • 36

    Ждем такого голосования в НХЛ.Там можно и за победу побороться

    30.10.2025

  • AZ

    Там в вопросе точно было "эффективных", а не "дефективных"?)))

    30.10.2025

  • ГрИН

    Ротенберг позор России(((

    30.10.2025

  • Gordon

    "Каждая победа" - это особенно прекрасно:))))))))

    30.10.2025

  • Gordon

    Зело интересно, кто придумал формулу, по которой Ромка такое место занял :))))))))) Выше Знарка и Билялетдинова например:)))))

    30.10.2025

  • vvg1908

    Там в списке тренеры, которые выигрывали ОИ,ЧМ и кубки (разные), а тут Уважаемый Роман Борисович.....

    30.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Поднимите мне рейтинг....(голосом Вия)

    30.10.2025

  • Пан Юзеф

    Абсолютно лживый рейтинг. Роман Борисович - №1. При честном голосовании он не мог уступить Быкову и Никитину, которых вообще никто не знает. Накрутки очевидные со стороны Матч-ТВ.

    30.10.2025

  • spartsmen

    Кто? Этот? В 0,6% от Быкова? Должен был ваще на 146% обойти...

    30.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    Роман Ротенберг
    Читайте также
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя