Ротенберг о попадании в тройку самых эффективных тренеров КХЛ: «Это честь и мотивация работать дальше!»

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание в тройку самых эффективных тренеров в истории КХЛ.

— Вы попали в тройку самых эффективных тренеров в истории КХЛ. Как вы к этому относитесь?

— Это командная работа. Хочется поблагодарить всех ребят, игроков, персонал, кто с нами выигрывал эти матчи. Каждая игра — это отдельная жизнь, где нужно сделать многое для победы. Этот процент побед имеем мы, именно команда — значит, правильно готовились к матчам, делали все возможное. Конечно, всегда хочется сделать еще лучше. Но для меня большая честь находиться среди великих тренеров, кто достиг успехов. Это мотивация работать дальше. Каждая победа достается потом и кровью, это заслуга тех ребят, кто принимал шайбы на себя, кто действовал в меньшинстве, кто получал травмы. А мы, как тренеры, стремимся передать игрокам все лучшее. Это место — заслуга всей команды.

— Всего 0,6 процента отделяют вас от Вячеслава Быкова.

— Это мотивация работать дальше — находиться рядом с великими игроками сборной СССР... Имею честь общаться с великой тройка Быков-Хомутов-Каменский, это все благодаря совместной работе. Когда мы со СКА выиграли Кубок Гагарина в 2015-м, я был генеральным менеджером, а Вячеслав Быков был тренером. Имел честь близко работать с Вячеславом Аркадьевичем, который является одним из сильнейших игроков нашего хоккея. Так же он многого достиг и как тренер. Вячеславу Быкову — только уважение и благодарность! Находиться в списке — это честь и мотивация работать дальше на благо сборной России, развивать детей, — сказал Ротенберг «СЭ».

Согласно рейтингу «Матч ТВ», Ротенберг набрал 68,3 процента и занимает третье место в списке самых эффективных тренеров. На первом месте Игорь Никитин (69,6 процента), второй — Вячеслав Быков (68,9 процента).

В начале июня 2025-го Ротенберг покинул пост главного тренера СКА. 44-летний специалист возглавлял команду с 2022 года.

1 июля московское «Динамо» объявило, что Ротенберг вошел в состав совета директоров клуба. Он также является главным тренером сборной «России 25».