Ротенберг ответил, как на СКА влияют отмененные шайбы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил, как на команду влияют отмененные шайбы.

— Позвонили из комнаты для отмены шайбы? Федерация хоккея России вложила огромные деньги, чтобы было честное судейство. Нужно узнать, кто звонил. Задайте вопрос в КХЛ — кто звонил, как его зовут. Мы не знаем, мифическая история.

— Как на вас влияют отмененные шайбы?

— Нам нужно больше забивать. Когда такие ситуации происходят, мы на них повлиять не можем. Только забить больше.

Шайбу форварда СКА Ивана Демидова при счете 2:2 в матче «Динамо» — СКА отменили из-за положения «вне игры».

СКА в гостях победил «Динамо» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 4:3 ОТ.

Это была пятая игра серии первого раунда Кубка Гагарина. Несмотря на победу СКА, «Динамо» по-прежнему ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующая игра состоится в Санкт-Петербурге 6 апреля.