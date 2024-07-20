Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:28

Ротенберг: «Рано делать официальные заявления по контракту Кузнецова»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, подпишет ли клуб контракт с форвардом Евгением Кузнецовым.

«По поводу Кузнецова: рано делать официальные заявления по контракту. Женя олицетворяет наш хоккей. Он доказывал, что может быть одним из лучших в мире. У хоккеиста очень серьезная мотивация доказать заново всем. Он 100 процентов будет играть в КХЛ», — сказал Ротенберг.

20 июля хоккейный агент Шуми Бабаев подтвердил информацию о том, что Кузнецов вернется в КХЛ. Ранее хоккеист расторг контракт с «Каролиной», куда был обменян в марте из «Вашингтона».

В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков. В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.

Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
1
0
Читайте также
Украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на Олимпиаде
Знаменосцем сборной Германии на Олимпиаде может стать темнокожий баскетболист
МИД Белоруссии предложил ФРГ решения по ситуации с приговоренным к казни немцем
Что нужно знать о Матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
В Москве в квартире жилого дома нашли двоих маленьких детей без присмотра
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Ротенберг: «Доказываем всем, что наш хоккей — номер один в мире»

Овечкин — о матче звезд НХЛ и КХЛ: «Не ожидал, что забью первую шайбу»