Ротенберг поблагодарил болельщиков СКА после 700-й победы в Ледовом дворце

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков после победного матча в FONBET Чемпионате КХЛ над ЦСКА (5:4 ОТ), который стал для клуба из Санкт-Петербурга 700-м в Ледовом дворце.

«Благодаря вам мы завоевали два Кубка Гагарина, стали чемпионами России и три раза взяли Кубок Континента. Огромное спасибо и работникам Ледового! Почти каждого мы знаем в лицо — спасибо вам за ваш профессионализм и готовность всегда прийти на выручку любимому клубу», — написал Ротенберг в Telegram-канале.

СКА одержал третью победу подряд. Ротенберга набрала 23 очка и занимает второе место в таблице Западной конференции.