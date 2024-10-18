Ротенберг поблагодарил болельщиков СКА после 700-й победы в Ледовом дворце

Сегодня, 17:29
Главный тренер СКА Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков после победного матча в FONBET Чемпионате КХЛ над ЦСКА (5:4 ОТ), который стал для клуба из Санкт-Петербурга 700-м в Ледовом дворце.
«Благодаря вам мы завоевали два Кубка Гагарина, стали чемпионами России и три раза взяли Кубок Континента. Огромное спасибо и работникам Ледового! Почти каждого мы знаем в лицо — спасибо вам за ваш профессионализм и готовность всегда прийти на выручку любимому клубу», — написал Ротенберг в Telegram-канале.
СКА одержал третью победу подряд. Ротенберга набрала 23 очка и занимает второе место в таблице Западной конференции.
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Артамонов Никита
Торпедо НН
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
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Трактор
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Грицюк Арсений
СКА
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Шарипзянов Дамир
Авангард
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Шарипзянов Дамир
Авангард
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Деанджело Энтони
СКА
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Да Коста Стефан
Автомобилист
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Петан Ник
Ак Барс
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Летунов Максим
Торпедо НН
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