Ротенберг поблагодарил фанатов за поддержку

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков после матча с московским «Динамо», в котором петербуржцы выиграли со счетом 4:3 ОТ.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков, полные трибуны. По рейтингам КХЛ, думаю, эта серия и эта игра выше, чем прошлогодний финал Кубка Гагарина. Здесь сильные команды, высочайший уровень. Наши ребята молодцы, держали удар, не велись на провокации», — сказал Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.

Это была пятая игра серии первого раунда Кубка Гагарина. Несмотря на победу СКА, «Динамо» по-прежнему ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующая игра состоится в Санкт-Петербурге 6 апреля.