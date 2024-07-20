Ротенберг: «Доказываем всем, что наш хоккей — номер один в мире»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился впечатлениями от матче звезд НХЛ и КХЛ.

«Классное мероприятие. Ребята молодцы: Сергачев, Панарин как организаторы всех пригласили, собрали всех, ребят, тренеров. Друг друга ценим, уважаем, любим. Ребята радуют наших болельщиков в лучшей лиге мира — НХЛ, доказывая всем, что наш хоккей номер 1 в мире. Выигрывают Кубки Стэнли, в частности, Бобровский. Это важно для популяризации хоккея. Сегодня видел столько счастливых детей из разных школ. Они видели вживую Овечкина и других звезд. Счет 8:8 — такой знак, что Саша Овечкин забьет 42 шайбы», — сказал Ротенберг.

Встреча прошла в субботу, 20 июля, на «ЦСКА Арене» в Москве и завершилась ничьей — 8:8. Овечкин забросил первую шайбу в игре, отличившись на первой минуте.

Сборную НХЛ в этом матче возглавляли Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Олег Знарок. В тренерский штаб команды КХЛ вошли Андрей Разин, Игорь Никитин и Роман Ротенберг.