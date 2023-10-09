Ротенберг подтвердил переход вратаря Николаева в «Нефтехимик»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подтвердил переход вратаря Дмитрия Николаева в «Нефтехимик».

6 октября «СЭ» сообщал, что Николаев может перейти в «Авангард».

Специалист пожелал голкиперу удачи и отметил, что игрок достоин играть в КХЛ.

«Сейчас сложилась ситуация, когда в нашей команде есть Серебряков, который будет явным первым номером, есть Маттссон, есть перспективный Плешков. Все знают, как мы внимательно относимся к своим воспитанникам — Диме нет смысла сейчас сидеть на скамейке, ему нужно играть, самому становиться первым номером», — написал Ротенберг в Telegram-канале.

Тренер добавил, что верит в успешную игру Николаева в «Нефтехимике».

В нынешнем сезоне 23-летний голкипер пока не провел ни одного матча. Николаев является воспитанником СКА.