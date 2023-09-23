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Сегодня, 15:35

Ротенберг похвалил вратаря СКА Плешкова, назвав его игру «феноменальной»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру вратаря Артемия Плешкова в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Амура» (4:0).

«Вратарь сыграл феноменально, но и вся команда ему помогала. Работа голкипера на последнем рубеже, но есть и первый рубеж — это нападающие, второй — защитники. Все помогали Плешкову, но и он тоже молодец. Вратарь Юхан Маттссон у нас травмирован, он выбыл надолго. Другие ребята в такой ситуации берут на себя роль лидеров. Дай бог удачи Артемию, чтобы он продолжал так работать и играть. Это очень интересный вратарь, куражный. Этот кураж передается всей команде. У него горят глаза, это переходит к другим нашим ребятам», — приводит пресс-служба СКА слова Ротенберга.

23 сентября СКА на выезде обыграл «Амур» со счетом 4:0. 20-летний вратарь отразил 39 бросков в его ворота.

В следующем матче клуб из Санкт-Петербурга сыграет против «Адмирала» в гостях. Встреча пройдет 25 сентября и начнется в 12:30 по московскому времени.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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