Ротенберг показал провокационный жест в сторону скамейки «Динамо»

В матче плей-офф КХЛ СКА одержал победу над московским «Динамо» в овертайме со счетом 4:3. Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча продемонстрировал провокационный жест в сторону скамейки «Динамо».

Ротенберг приложил указательный палец к губам и выкрикнул несколько слов.

Это была пятая игра серии первого раунда Кубка Гагарина. Несмотря на победу СКА, «Динамо» по-прежнему ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующая игра состоится в Санкт-Петербурге 6 апреля.

По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице Западной конференции, а СКА — седьмое.