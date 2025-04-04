Ротенберг пообещал прочитать все книги, которые ему подарили журналисты

Главный тренер СКА Роман Ротенберг пообещал прочитать все книги, которые ему подарили журналисты.

— Есть у вас полка для книг от журналистов?

— Без шуток, я очень ценю эти подарки. Когда будет возможность, прочитаю каждую книгу, буду вспоминать о каждом.

— Сапего не очень понимает смысл ритуала со шлемом в раздевалке.

— Я отвечал на это. Гонщик, сине-красный Дукати, скорость, шлем по правилам ГИБДД. Соблюдаем правила

— Есть специальные каналы, которые собирают лучшие моменты с ваших конференций. Следите за этим?

— Это провокаторы. Прошу вас обратиться к ним. Они используют нашу интеллектуальную собственность. У вас есть юридическое образование? Нет? Найдите юриста, обратитесь к ним, узнайте, кто стоит за этим. Возможно, это команда «Бакинские помидоры». Они украли нашу собственность, надо разобраться. Сейчас столько анонимных каналов, часто IP-адрес находится в другой стране. Не могу на это повлиять. Наймите юристов, это интересная работа.