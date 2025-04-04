4 апреля, 23:45
Главный тренер СКА Роман Ротенберг пообещал прочитать все книги, которые ему подарили журналисты.
— Есть у вас полка для книг от журналистов?
— Без шуток, я очень ценю эти подарки. Когда будет возможность, прочитаю каждую книгу, буду вспоминать о каждом.
— Сапего не очень понимает смысл ритуала со шлемом в раздевалке.
— Я отвечал на это. Гонщик, сине-красный Дукати, скорость, шлем по правилам ГИБДД. Соблюдаем правила
— Есть специальные каналы, которые собирают лучшие моменты с ваших конференций. Следите за этим?
— Это провокаторы. Прошу вас обратиться к ним. Они используют нашу интеллектуальную собственность. У вас есть юридическое образование? Нет? Найдите юриста, обратитесь к ним, узнайте, кто стоит за этим. Возможно, это команда «Бакинские помидоры». Они украли нашу собственность, надо разобраться. Сейчас столько анонимных каналов, часто IP-адрес находится в другой стране. Не могу на это повлиять. Наймите юристов, это интересная работа.