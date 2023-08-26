Ротенберг после удаления в матче с «Сибирью» смотрел хоккей и фотографировался с болельщиками на трибунах

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отправился к болельщикам команды после удаления в матче с «Сибирью» (6:3) на предсезонном турнире имени Пучкова. Видео с Ротенбергом на трибунах выложила пресс-служба СКА. В ходе игры 42-летнего специалиста удалили за эмоциональную реакцию на эпизод с травмой нападающего Захара Бардакова. Главный тренер СКА нецензурно обратился к тренерскому штабу «Сибири» и выскочил на лед.