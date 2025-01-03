Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:25

Ротенберг — о победе над ЦСКА: «Новый год провели дисциплинированно, это прежде всего»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу петербургской команды над ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ (6:3).

— Выполнили установку, боевая игра. ЦСКА — отличный соперник. Понимали важность этого матча, серьезно готовились, дисциплинированно провели Новый год — дисциплина всегда на первом месте. Благодарен каждому игроку. Это была особенная игра — [моя] 150-я победа [в КХЛ]. Все молодцы, идем вперед. Все только начинается.

У нас были обмены, и мы доказали, что это были правильные обмены. Мы создали баланс между атакой и обороной. Да, сегодня допустили две ошибки — это улучшим. Продолжаем больше всех забивать. Еще меньше будем пропускать. Будем еще сильнее и увереннее обыгрывать любого соперника.

И хочу, конечно, еще раз поздравить своего отца с днем рождения. В такой день важно было победить. Я посвящаю эту победу своему отцу Борису Романовичу, который всегда вел меня вперед, всегда помогает и воспитывал меня, как и всех своих учеников — жестко, но справедливо, — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

2
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
Читайте также
Мэр Рязани пообещал принять меры в отношении устроивших корпоратив чиновников
Вечер волшебства от Демидова. Что случилось в матче СКА – ЦСКА
Запад ужесточает санкции против РФ ради «мира» на Украине. Что пишут СМИ
Замначальника инспекции РЖД арестовали по подозрению в подготовке теракта
Четыре россиянина вошли в топ-25 хоккеистов НХЛ за 25 лет по версии Sportsnet
«Спартак» объявил о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором клуба
Сегодня
Вчера
Неделя