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Сегодня, 22:05

Ротенберг поздравил Квартальнова с 900-м матчем в КХЛ

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг восхитился опытом Дмитрия Квартальнова, возглавляющего минское «Динамо».

В понедельник, 21 октября, 58-летний специалист провел 900-й матч в КХЛ в роли главного тренера. Юбилейной стала домашняя встреча с «Барысом», которая завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Астаны.

«Поздравляю Дмитрия Квартальнова с фантастическим юбилеем — 900 матчей в КХЛ! На данный момент Дмитрий Вячеславович — самый опытный тренер в нашей лиге. Он ставит своим командам основательный и сбалансированный хоккей. Играть против него всегда непросто и очень интересно. Через противостояние с командами таких тренеров наши хоккеисты прогрессируют быстрее всего. От всей души желаю Дмитрию Вячеславовичу успехов в нашей непростой работе — тысячный матч уже на за горами!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Квартальнов стал первым тренером с 900 матчами в КХЛ. Ранее он возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс». С 2023 года специалист также тренирует сборную Белоруссии.

Источник: https://t.me/rotenberg81/3689
Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
Роман Ротенберг

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