Ротенберг поздравил Лайпсика с получением российского паспорта: «Возможно, он поможет нашей сборной»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил канадского нападающего армейцев Брендана Лайпсика с получением российского гражданства.

«Он давно хотел стать гражданином нашей страны, приложил массу усилий для этого и теперь мечта сбылась. Сейчас вся семья Брендана живет в Петербурге, он связывает свое будущее Россией и, возможно, еще поможет нашей сборной добиться значимых побед», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

О предоставлении Лайпсику российского гражданства стало известно 9 января. 29-летний канадец выступает в КХЛ с 2020 года. Ранее он играл за ЦСКА и «Металлург».