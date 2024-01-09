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Сегодня, 12:38

Ротенберг поздравил Лайпсика с получением российского паспорта: «Возможно, он поможет нашей сборной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил канадского нападающего армейцев Брендана Лайпсика с получением российского гражданства.

«Он давно хотел стать гражданином нашей страны, приложил массу усилий для этого и теперь мечта сбылась. Сейчас вся семья Брендана живет в Петербурге, он связывает свое будущее Россией и, возможно, еще поможет нашей сборной добиться значимых побед», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

О предоставлении Лайпсику российского гражданства стало известно 9 января. 29-летний канадец выступает в КХЛ с 2020 года. Ранее он играл за ЦСКА и «Металлург».

Источник: Telegram-канал Романа Ротенберга
Хоккей
КХЛ
Сборная России по хоккею
ХК СКА
Брендан Лайпсик
Роман Ротенберг
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