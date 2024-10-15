Ротенберг поздравил Шипачева с 1000-м матчем в КХЛ

Сегодня, 19:24
Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева с 1000-м матчей в КХЛ.
«Мы ждали, что сможем поздравить Вадима с тысячной игрой в Ледовом, это было бы красиво и символично, но судьба распорядилась иначе. Юбилейный матч Шипачева выпал на матч в Минске. Вадим оставил серьезный след в истории СКА. У нас он стал настоящей звездой, лидером всей лиги. Вместе мы выиграли два Кубка Гагарина, из СКА Шипачев попал в золотую олимпийскую команду.
Все знают, что Вадим — чрезвычайно умный игрок, настоящий дирижер атак. Его талант привлекает болельщиков на трибуны, а детей — в хоккейные школы. Это очень важно для будущего нашего хоккея. От всей души желаю Вадиму Шипачеву успехов на льду — ждем, когда он превзойдет рекорд Сергея Мозякина. Уверен, это случится совсем скоро!" — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.
37-летний россиянин стал вторым игроком, который преодолел эту отметку. В прошлом сезоне это сделал защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков, у которого 1001 матч и который завершил карьеру этим летом.
До этой игры Шипачев набрал 924 (290+634) очка в КХЛ. В текущем сезоне на его счету 4 (1+3) очка в 12 матчах.
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|П
|О
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|Трактор
|15
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|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|8
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|9
|Лада
|16
|6
|10
|14
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|17
|
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Шабанов Максим
Трактор
|15
|17
|
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|15
|17
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|15
|16
|
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|И
|Г
|
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Барак Дерек
Витязь
|15
|10
|
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Аймурзин Данил
Северсталь
|15
|9
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|9
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|12
|8
|
|
Широков Сергей
Сибирь
|13
|8
|
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Петухов Егор
Адмирал
|14
|8
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|13
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Деанджело Энтони
СКА
|7
|12
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Петан Ник
Ак Барс
|13
|12
|
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
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Гутик Даниил
Адмирал
|14
|11