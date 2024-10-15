Ротенберг поздравил Шипачева с 1000-м матчем в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева с 1000-м матчей в КХЛ.

«Мы ждали, что сможем поздравить Вадима с тысячной игрой в Ледовом, это было бы красиво и символично, но судьба распорядилась иначе. Юбилейный матч Шипачева выпал на матч в Минске. Вадим оставил серьезный след в истории СКА. У нас он стал настоящей звездой, лидером всей лиги. Вместе мы выиграли два Кубка Гагарина, из СКА Шипачев попал в золотую олимпийскую команду.

Все знают, что Вадим — чрезвычайно умный игрок, настоящий дирижер атак. Его талант привлекает болельщиков на трибуны, а детей — в хоккейные школы. Это очень важно для будущего нашего хоккея. От всей души желаю Вадиму Шипачеву успехов на льду — ждем, когда он превзойдет рекорд Сергея Мозякина. Уверен, это случится совсем скоро!" — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

37-летний россиянин стал вторым игроком, который преодолел эту отметку. В прошлом сезоне это сделал защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков, у которого 1001 матч и который завершил карьеру этим летом.

До этой игры Шипачев набрал 924 (290+634) очка в КХЛ. В текущем сезоне на его счету 4 (1+3) очка в 12 матчах.