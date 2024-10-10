Ротенберг процитировал Бутмана в ответ на троллинг «Трактора»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на перфоманс игроков «Трактора» после победы над «Адмиралом» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Они в раздевалке одели манекен в футболку с надписью «Почему никто нас не поздравляет с пятой победой подряд? Дискриминация».

«Знаменитый на весь мир саксофонист Игорь Бутман как-то сказал: «Если у тебя нет хейтеров, это повод задуматься, насколько правильно ты живешь!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе Ротенберг посчитал дискриминацией по национальному признаку то, что КХЛ не поздравила его с 200-й игрой. В матче, который прошел 7 октября, клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Локомотив» со счетом 4:3 (ОТ).