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Ротенберг: «Юдин как будто и не уходил из СКА, а Карпухин играл у меня в сборной»

Алексей Михайлов
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Главный тренер и вице-президент СКА Роман Ротенберг высказался о дебютах новичков клуба, защитников Дмитрия Юдина и Ильи Карпухина.

— Карпухину было проще войти. Он играл за сборную России, у нас плюс-минус одинаковая система. Он знал требования по всем моментам — по тактике, по подготовке к игре, тренировочному процессу...

Так же и Дима Юдин. Мы очень рады, что он вернулся. Как будто он и не уходил, хотя и прошло 10 лет... В 2015 году он играл [за СКА], выиграл Кубок Гагарина — и не от меня зависело, что он ушел. Я старался вернуть его, но получилось только через 10 лет. Это парень, который всегда играет душой, очень самоотверженно, искренне любит клуб СКА и болельщиков, и это видно по его игре.

Первая игра — непростая. Ребят — с почином. Я думаю, что с каждой игрой будет только лучше и лучше. Будет больше уверенности. Юдин давно не играл — не знаю, какие там были причины, но это не мои вопросы. Но он такой человек, который никогда не ищет оправданий. Вышел и сыграл свою лучшую игру. Внес вклад в победу, как и каждый игрок.

Юдин и Карпухин стали игроками армейцев в декабре ро итогам обменов с «Ак Барсом» и «Трактором» соответственно.

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Дмитрий Юдин
ХК СКА
Роман Ротенберг
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