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22 ноября, 23:50

Ротенберг: «Когда мы вернемся на международный уровень, мы обыграем любую сборную: финнов, шведов, канадцев»

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (6:2).

«Огромная благодарность болельщикам! Получили такую энергию от Ледового, что с первых секунд полетели и забили голы. На выезде у нас было очень много возможностей пообщаться с командой и провести уроки теории. Прошли вирус, играли на антибиотиках, но команда и строится на таких трудностях. Для нас это очень важная победа. Наша молодая команда показала высокие скорости. Допустили пару ошибок, которые разберем. Горячие молодые ребята велись на провокации. Продолжаем работать. Для нас все начинается», — приводит «РБ Спорт» слова Ротенберга.

Также он отметил, что следил за матчем 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Саудовская Аравия — Аргентина.

«Смотрел сегодня игру Саудовская Аравия — Аргентина, и эта сенсационная победа — результат слаженной работы всей команды, всего штаба. Это вдохновляет. Продолжаем строить нашу команду. Мы можем играть еще лучше. Мне много моментов сегодня не понравилось. В частности, мы не должны были давать ЦСКА приближаться к нам в счете. Очень сильный соперник, но ребята выполнили установку на все сто процентов. Игры от ножа и с огоньком развивают наших ребят. Когда мы вернемся на международный уровень, мы обыграем любую сборную: финнов, шведов, канадцев. Мы к этому стремимся», — добавил тренер.

СКА набрал 56 очков и сохраняет лидерство в Западной конференции. У ЦСКА прервалась серия из четырех побед подряд и команда идет на втором месте на Западе (47 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-rotenberg-kogda-my-vernemsya-na-mezhdunarodny-j-uroven-oby-graem-lyubuyu-sbornuyu/
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Роман Ротенберг
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