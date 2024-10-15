Ротенберг — о победе над «Нефтехимиком»: «Соперник вышел с сумасшедшей мотивацией»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Мы понимали, что будет сложная игра. «Нефтехимик» — организованная команда, ничем не хуже предыдущего нашего соперника, «Автомобилиста». Они вышли с сумасшедшей мотивацией. Ребята были очень мотивированы, играли на пределе своих возможностей. За счет этой мотивации они создали нам много проблем. Но я хочу отметить нашу команду. Командная дисциплина может победить любую мотивацию. И за счет этой командной дисциплины мы сегодня и победили», — сказал Ротенберг.

СКА с 21 очком занимает второе место в Западной конференции, «Нефтехимик» с 18 очками — на пятой строчке «Востока».

В следующем матче петербуржцы 17 октября примут ЦСКА, нижнекамцы в этот же день в Нижнем Новгороде встретятся с «Торпедо».