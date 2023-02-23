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КХЛ

Сегодня, 21:31

Ротенберг о победе над «Сочи»: «Вытащили тяжелейшую игру»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча FONBET регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (6:5 ОТ).

«Соперник играл самоотверженно, с огоньком, на высоких скоростях. Видно, что была проведена большая работа. Дерзкие молодые ребята вышли на лед, для них не было авторитетов, они пытались вырвать победу любой ценой. Но надо отдать должное и нашей команде. Собрались, хотя было непросто после длинного перелета. Вытащили тяжелейшую игру, хорошее завершение регулярного сезона для нас.

Это важная победа для нас. Особенно важно было победить в День защитника Отечества. Как Зыков вошел в игру? У нас много травм в этом сезоне, есть ребята, которые не смогут нам помочь на льду, но они с нами всегда, помогают поддерживать командный дух. Валя молодец – он держит удар после тяжелейшей травмы. Он силен духом, будет злее после возвращения», – приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.

СКА провел заключительный матч в регулярном чемпионате КХЛ, команда заняла первое место в таблице Западной конференции со 105 очками в 68 играх. «Сочи» идет на последней, 11-й, строчке с 28 очками в 66 встречах.

КХЛ
ХК СКА
ХК Сочи
Роман Ротенберг
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