Ротенберг — о победе над «Торпедо»: «Яркая игра, мы все кайфанули»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:3).

«Яркая игра. Мы все кайфанули, яркие команды. «Торпедо» здорово сыграло, билось в каждом моменте. Это была их лучшая игра в сезоне. Нам было непросто, допустили пару ошибок, пропустили нелогичные голы. Не дрогнули, у команды все в порядке с психологией. После прошлой игры ко мне подошли несколько ребят, сказали: «Понимаем, плохо сыграли, но дайте возможность сыграть в следующем матче. Хотим отмазаться». Сегодня отмазались, молодцы. Хоккей — игра ошибок. Сегодня на первые роли вышли ребята, которые не так ярко себя проявляли в этом сезоне. Нам нужны все четыре звена. Сегодня командная, волевая победа на характере. Почти весь второй период играли в меньшинстве, надо убирать удаления», — сказал Ротенберг на пресс-конференции после матча.

СКА одержал третью победу подряд. Команда набрала 9 очков в 7 матчах и находится на пятом месте «Запада». У «Торпедо» 5 баллов в 8 играх и четвертое поражение подряд.