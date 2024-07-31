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Сегодня, 18:09

Ротенберг: «Давно ждали Кузнецова, не просто так выкупали права у «Трактора»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своем Telegram-канале заявил, что переход нападающего Евгения Кузнецова в СКА — большое событие для всего российского хоккея.

— Первое, что можно сказать про переход Кузнецова — мы никогда не бросаем своих. В прошлом сезоне у Евгения была не самая простая ситуация в Америке, хотя уровень его игры остается на высочайшем уровне. В плей-офф он был одним из лидеров «Каролины», много забивал, тащил команду, как мог.

На самом деле мы давно ждали Кузнецова, не просто так выкупали права на него у «Трактора» несколько лет назад. Уже тогда он был готов перейти к нам, но действовал контракт с «Вашингтоном», он был очень нужен «Кэпиталз». Понятно, что его ни за что бы не отпустили — в 2018 году он стал лучшим бомбардиром плей-офф, вместе с Сашей Овечкиным и Димой Орловым помог «Вашингтону» взять Кубок Стэнли. Теперь ситуация изменилась, и мы сработали оперативно. Рады, что СКА представился шанс вернуть такого сильного игрока на родину, — написал Ротенберг.

17 июля «Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов, после чего форвард стал неограниченно свободным агентом.

Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 форвард провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист набрал 6 (4+2) очков.

Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
НХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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