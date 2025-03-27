Ротенберг: «Все бились, но девять раз удаляться с «Динамо»... Это причина поражения СКА, мы это исправим»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3) в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

— Хочу поблагодарить болельщиков, была прекрасная хоккейная атмосфера, — сказал Ротенберг. — По нашей игре: все шло по плану, мы выполняли те вещи, о которых договаривались. Все бились, у команды есть характер и командный дух. Но девять раз удаляться с «Динамо», которое имеет мастеровитых игроков... Это причина нашего поражения, мы это исправим. Плей-офф только начинается. Все бились в кровь, благодарим наших болельщиков.

— По поводу странных удалений, как у Кузнецова в первом периоде. Что стало причиной?

— Все удаления — плохие. Мы не будем искать козлов отпущения. Контроль эмоций. Нужна холодная голова.

— Вы перед серией говорили об отсутствии Никишина. Насколько его отсутствие стало фатальным сегодня?

— Плей-офф — это спортивная война. И мы не будем обсуждать какие-то причины. Конечно, мы ждем наших травмированных игроков. Это наши бойцы. Но наш отряд идет вперед, и мы готовимся к новой игре. Если мы говорим про атаку, то есть что разбирать. Было очень много спорных эпизодов. Мне не понравился один эпизод, когда соперник бил наотмашь, а этого не увидели. Не думаю, что это стоит обсуждать. Хочу поблагодарить судей, была сложная игра.

Второй матч серии «Динамо» Москва — СКА состоится 29 марта.