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27 марта, 22:44

Ротенберг: «Все бились, но девять раз удаляться с «Динамо»... Это причина поражения СКА, мы это исправим»

Константин Белов
Корреспондент
Роман Ротенберг (в центре).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3) в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

— Хочу поблагодарить болельщиков, была прекрасная хоккейная атмосфера, — сказал Ротенберг. — По нашей игре: все шло по плану, мы выполняли те вещи, о которых договаривались. Все бились, у команды есть характер и командный дух. Но девять раз удаляться с «Динамо», которое имеет мастеровитых игроков... Это причина нашего поражения, мы это исправим. Плей-офф только начинается. Все бились в кровь, благодарим наших болельщиков.

— По поводу странных удалений, как у Кузнецова в первом периоде. Что стало причиной?

— Все удаления — плохие. Мы не будем искать козлов отпущения. Контроль эмоций. Нужна холодная голова.

— Вы перед серией говорили об отсутствии Никишина. Насколько его отсутствие стало фатальным сегодня?

— Плей-офф — это спортивная война. И мы не будем обсуждать какие-то причины. Конечно, мы ждем наших травмированных игроков. Это наши бойцы. Но наш отряд идет вперед, и мы готовимся к новой игре. Если мы говорим про атаку, то есть что разбирать. Было очень много спорных эпизодов. Мне не понравился один эпизод, когда соперник бил наотмашь, а этого не увидели. Не думаю, что это стоит обсуждать. Хочу поблагодарить судей, была сложная игра.

Второй матч серии «Динамо» Москва — СКА состоится 29 марта.

Московское &laquo;Динамо&raquo; обыграло СКА (3:1) в&nbsp;первом матче первого раунда Кубка Гагарина 27&nbsp;марта.Какие же проблемы у СКА с дисциплиной! «Динамо» забрало первый матч главной серии первого раунда

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Хоккей
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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