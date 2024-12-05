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5 декабря, 23:16

Ротенберг — о матче против «Динамо»: «Сегодня нас подвела игровая дисциплина, удаления»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал домашний матч против московского «Динамо» (2:4) в FONBET Чемпионата КХЛ.

«Сегодня нас подвела игровая дисциплина, удаления. Честно, судьи должны были нам дать еще больше. Когда идет игра, надо концентрироваться на игре. Были моменты, когда наши игроки разговаривали с лавкой «Динамо».

Что касается этих двух ошибок — это индивидуальные ошибки. Есть много нюансов — травмы, полет на Дальний Восток... Все это влияет. Но все в равных условиях. Мы проиграли не из-за этого, а из-за наших индивидуальных ошибок», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

«Динамо» набрало 45 очков и занимает третье место в таблице «Запада», СКА с 42 очками располагается на четвертой строчке.

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Роман Ротенберг
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