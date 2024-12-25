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25 декабря, 22:56

Ротенберг: «Кузнецов еще очень долго не выйдет на лед»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о столкновении нападающего петербуржцев Евгения Кузнецова с защитником ЦСКА Власдиславом Провольневым в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Я не буду комментировать работу судей и действия защитника ЦСКА Провольнева. Но Евгений Кузнецов еще очень долго не выйдет на лед», — заявил Ротенберг.

Ранее наставник СКА уже заявлял, что после удара в голову Кузнецов некоторое время был без сознания.

28 сентября 32-летний форвард также получал травму в матче с «Северсталью» (8:5) и вернулся на лед 10 октября.

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Владислав Провольнев
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
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