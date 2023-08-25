Роман Ротенберг: «Какая ответственность у представителей судейского корпуса, если бы Бардаков остался без головы?»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча предсезонного турнира имени Пучкова против «Сибири» (6:3) прокомментировал травму нападающего Захара Бардакова после фола Ильи Морозова.

— Начали игру очень слабо, — сказал Ротенберг. — Пришлось серьезно пообщаться в раздевалке с командой. Увидели грязный хоккей в исполнении соперника. Слава богу, у Бардакова голова еще на месте. Но с этим надо что-то делать. Мы уже не про хоккей говорим, а про здоровье хоккеистов. И какая ответственность у представителей судейского корпуса, если бы Бардаков остался без головы? До этого довели судьи опять, что не обозначили правила игры. Пропустили удар в голову Зинченко. Подъехали к лавке, сказали — мы этого ничего не видели. Я говорю — есть видео, пожалуйста, посмотрите. Слава богу, все живы. Бардаков получил серьезную травму. В следующей игре он не выйдет, к сожалению.

Ротенберг эмоционально отреагировал на эпизод с травмой Бардакова. Главный тренер СКА нецензурно обратился к тренерскому штабу «Сибири» и выскочил на лед. За это специалист был удален с тренерской скамьи до конца матча.