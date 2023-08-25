Роман Ротенберг: «Какая ответственность у представителей судейского корпуса, если бы Бардаков остался без головы?»

25 августа, 22:53
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча предсезонного турнира имени Пучкова против «Сибири» (6:3) прокомментировал травму нападающего Захара Бардакова после фола Ильи Морозова.
— Начали игру очень слабо, — сказал Ротенберг. — Пришлось серьезно пообщаться в раздевалке с командой. Увидели грязный хоккей в исполнении соперника. Слава богу, у Бардакова голова еще на месте. Но с этим надо что-то делать. Мы уже не про хоккей говорим, а про здоровье хоккеистов. И какая ответственность у представителей судейского корпуса, если бы Бардаков остался без головы? До этого довели судьи опять, что не обозначили правила игры. Пропустили удар в голову Зинченко. Подъехали к лавке, сказали — мы этого ничего не видели. Я говорю — есть видео, пожалуйста, посмотрите. Слава богу, все живы. Бардаков получил серьезную травму. В следующей игре он не выйдет, к сожалению.
Ротенберг эмоционально отреагировал на эпизод с травмой Бардакова. Главный тренер СКА нецензурно обратился к тренерскому штабу «Сибири» и выскочил на лед. За это специалист был удален с тренерской скамьи до конца матча.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -