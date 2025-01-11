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Сегодня, 20:39

Ротенберг: «Кузнецов не заслуживает быть калекой»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал травму форварда петербургского клуба Евгения Кузнецова.

— Когда ждать возвращения Кузнецова ?

— Кузнецов получил удар в голову, как вы знаете. Удар в голову — серьезная травма. Есть понятие «хрустальная челюсть» в боксе. Еще один такой удар, и человек закончит с хоккеем. Мы не будем форсировать события, а то он вообще больше никогда не сыграет. Мы не будем рисковать здоровьем игроков, особенно Кузнецова. Он не заслуживает быть калекой.

В этом сезоне Кузнецов принял участие в 33 матчах и набрал 33 (10+23) очка.

Федор Носов

3
Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг
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