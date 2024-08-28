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Сегодня, 14:41

Ротенберг против того, чтобы фамилии игроков КХЛ писали кириллицей

Виктория Кравченко
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг сомневается, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) следует писать фамилии игроков кириллицей на их свитерах.

«Например, огромный рынок в Индии. Но индусы не читают кириллицу. Огромный рынок в Китае, но и китайцы не читают кириллицу. Как они поймут, кто на льду Кузнецов? Давайте подумаем о зрителях», — цитирует Ротенберга matchtv.ru.

Во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) решили отказаться от нанесения на форму фамилий на латинице с предстоящем сезоне. Об изменениях лига объявила 20 августа.

Источник: matchtv.ru
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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