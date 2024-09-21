Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:39

Ротенберг: «Арена в Нижнем Новгороде — не уровень КХЛ»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:3) прокомментировал состояние арены в Нижнем Новгороде.

«Мы хотим, чтобы к нам ходили зрители и спонсоры, которые помогают развивать хоккейные школы и команды. Когда у нас будет рейтинг, как у Comedy Club, то к нам придут быстрее новые спонсоры. И даже быстрее в Нижнем Новгороде будет новый дворец. Потому что старый — не уровень КХЛ. Это правда», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

Строительство новой арены в Нижнем Новгороде должно завершиться в начале 2025 года. Стадион будет вмещать около 12 тысяч зрителей.

СКА одержал третью победу подряд. Команда набрала 9 очков в 7 матчах и находится на пятом месте «Запада». У «Торпедо» 5 баллов в 8 играх и четвертое поражение подряд.

КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Роман Ротенберг

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
Установлена личность протащившего собак по асфальту на авто водителя в Мытищах
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
Софи Лорен отмечает 20 сентября 90-летний юбилей
Что в РФС говорят о «разбане» российского футбола
Расчеты ПВО сбили за сутки 177 дронов и шесть ракет «Нептун»
Сегодня
Вчера
Неделя