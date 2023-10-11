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11 октября, 23:53

Ротенберг рассказал, что игроки СКА серьезно готовились к матчу с «Локомотивом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ. Он также отметил игру вратаря команды.

«Серьезно готовились к игре, понимали, насколько организованный и структурный соперник приедет к нам, все моменты учли. В первом периоде где-то допустили ошибки — то, что мы просим, ребята не выполнили. Потом поговорили с ребятами в перерыве и увидели ту команду, на которую рассчитываем. Была задача забить, [но] допустили на пересменке ошибку. Соперник играет на наших ошибках. Мы допустили три ошибки, разберем их», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

«Локомотив» с 27 очками лидирует в Западной конференции КХЛ после 17 матчей. СКА (16 очков) идет восьмым на «Западе».

В следующем матче «Локомотив» в гостях встретится с «Барысом», а СКА дома примет минское «Динамо».

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5275956-glavnyj-trener-ska-roman-rotenberg-rasskazal-o-porazhenii-ot-lokomotiva.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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