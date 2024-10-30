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30 октября, 23:10

Ротенберг рассказал, что смотрит все матчи «Зенита» и учится у Семака

Алексей Михайлов
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Главный тренер и генеральный менеджер СКА Роман Ротенберг прокомментировал появление наставника футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака на матче армейцев с «Локомотивом» (2:3) в рамках FONBET чемпионата КХЛ.

— Я всегда на связи с тренерским штабом «Зенита». С Сергеем Богдановичем постоянно общаемся, я смотрю все их игры. Очень интересно видеть лучшую команду России, как они добиваются побед. Беру на вооружение многие вещи — и из футбола, и из других видов спорта. Важно всегда развиваться.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством петербургская команда 6 раз стала чемпионом России, 2-кратным обладателем Кубка страны и 5 раз выиграла Суперкубок.

Сергей Семак
ФК Зенит
ХК СКА
Роман Ротенберг

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